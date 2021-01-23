Юлія Джима показала непоганий результат в Антхольці.

На Кубку світу з біатлону в італійському Антхольці пройшла гонка з масовим стартом серед жінок.

Україну в мас-старті представляла Юлія Джима. Вона фінішувала десятою.

Джима пройшла без промахів три вогневі рубежі і трималася в топ-вісімці, але перед останньою стрільбою українка, перебуваючи в щільній групі спортсменок, впала на трасі. Четверту стрільбу вона не змогла завершити чисто, промазавши останнім пострілом. На заключне коло Джима пішла тринадцятою, але зуміла увірватися в топ-десятку.

Кубок світу в Антхольці. Результати мас-старту

1. Жюлья Симон (Франція) - (1+1+1+0) 37:05,5

2. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0+1+0) +0,2

3. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+1+0) +3,5...

10. Юлія Джима (Україна) - (0+0+0+1) +56,6

Кубок світу з біатлону 2020-2021: сьомий етап

Сьомий етап КС з біатлону 2020-2021 проходить в Антхольці з 21 по 24 січня: де і коли дивитися гонки.

Юлія Джима в індивідуальній гонці принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце. Після індивідуальної гонки Джима піднялася на 24-е місце в загальному заліку.

У чоловіків в індивідуальній гонці Антон Дудченко показав найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши в топ-5.

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Автор: Антон Дудар