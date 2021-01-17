Україну в гонці представляв тільки Дмитро Підручний.

У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону, який приймає німецький Оберхоф, відбувся чоловічий мас-старт.

Перемогу в гонці здобув норвезький біатлоніст Тар'єй Бо.

Від України в мас-старті виступав тільки Дмитро Підручний. Він зайняв 20-е місце.

Кубок світу в Оберхофі. Результати чоловічого мас-старту

1. Тар'єй Бо (Норвегія) - (0+0+0+1) 37:41,9

2. Фелікс Ляйтнер (Австрія) - (0+0+0+0) +3,6

3. Беньямін Вегер (Швейцарія) - (0+0+0+0) +7,8

20. Дмитро Підручний (Україна) - (1+0+1+0) +1:07,9

Читайте такожКубок світу з біатлону: Україна увійшла до десятки найкращих в жіночій естафеті

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Budrin Artem