Йоханнес Бо виступив гірше за свого рідного брата, котрий виграв гонку / фото REUTERS
У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону, який приймає німецький Оберхоф, відбувся чоловічий мас-старт.
Перемогу в гонці здобув норвезький біатлоніст Тар'єй Бо.
Від України в мас-старті виступав тільки Дмитро Підручний. Він зайняв 20-е місце.
Кубок світу в Оберхофі. Результати чоловічого мас-старту
1. Тар'єй Бо (Норвегія) - (0+0+0+1) 37:41,9
2. Фелікс Ляйтнер (Австрія) - (0+0+0+0) +3,6
3. Беньямін Вегер (Швейцарія) - (0+0+0+0) +7,8
20. Дмитро Підручний (Україна) - (1+0+1+0) +1:07,9
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