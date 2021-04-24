Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до фіналу турніру WTA в Стамбулі з призовим фондом 235 тисяч доларів.
В 1/2 фіналу Костюк стала жертвою румунської тенісистки Сорани-Міхаели Кирсті, яка займає 67-е місце в рейтингу WTA.
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Поєдинок закінчився у двох сетах - 4:6, 4:6. Матч тривав 1 годину 25 хвилин.
18-річна Костюк, яка є 85-ю ракеткою світу, вдруге в кар'єрі виступала у півфіналі турніру WTA, а з нового тижня може встановити особистий рекорд у світовому рейтингу. Раніше в цьому сезоні вона грала в півфіналі турніру в Абу-Дабі.
Зауважимо, що Кирстя у фіналі поміряється силами з бельгійкою Елізою Мертенс.
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