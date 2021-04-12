Колишня голкіперка канадського хокейного клубу "Bluewater Hawks" Мікайла Демайтер оприлюднила в соціальній мережі нові яскраві фотографії.
20-річна канадка, яка у 2020 році змінила спорт на кар'єру моделі, знялася на фоні снігового лісу у шикарному бікіні.
Дівчина виставила кадри в Instagram.
Новоспечена модель має майже 510 000 підписників, які в коментарях під фото не скупляться на компліменти.
"Снігова королева", "Смілива й прекрасна", "Божественне тіло", - пишуть фолловери.
Навесні минулого року Демайтер оголосила про завершення своєї кар'єри в Instagram.
"Дорогий хокей, прийшов час прощатися, пора перегорнути цю сторінку в моєму житті й почати новий розділ. Вперше ти не будеш в центрі моєї уваги. Я вдячна за місця, які мені вдалося відвідати, за друзів, яких мені вдалося зустріти, і за досвід, який я отримала. Дякую за все!" - заявила Мікайла.
Дівчина й раніше показувала гарні фото з відпочинку та роботи.
Під останнім фото Мікайла надрукувала:
"Це фото є доказом того, що я буду фотографуватися у бікіні, де завгодно, я не маю сорому".
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