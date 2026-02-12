На ПК безкоштовно роздають красивий кіберпанк-детектив з високими оцінками

Акція триватиме до 19 лютого.

У цифровому магазині EGS розпочалася нова безкоштовна роздача. До вечора 19 лютого до своєї бібліотеки можна додати відразу дві детективні гри.

Nobody Wants to Die – нуарний кіберпанк-детектив з фотореалістичною графікою, дія якого відбувається в Нью-Йорку 2329 року. Головному герою доведеться разом з напарницею розібратися в справі – ймовірному самогубстві, використовуючи спеціальний пристрій, що дозволяє відмотувати час.

Гра відносно нова – вийшла влітку 2024 року. У Steam 84% з понад 4,5 тис. відгуків – позитивні.

Відео дня

Також в магазині роздають The Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Це гумористичний піксельний point-and-click квест, де ви розслідуєте паранормальні справи в місті Твін Лейк.

Через тиждень в магазині почнуть роздавати візуальну новелу Return to Ash і онлайн-шутер STALCRAFT: X Starter Edition. Акція триватиме до 26 лютого.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 лютого відбудеться нова State of Play – вона триватиме щонайменше годину. За чутками, можуть показати новий God of War у форматі 2.5D, третю частину ремейку Final Fantasy 7 і поділитися подробицями про Marvel's Wolverine.

Вас також можуть зацікавити новини: