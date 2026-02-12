Ніхто не біжить завтра проводити: у Раді назвали завдання робочої групи з підготовки виборів

Наразі ще не почала роботу сьома підгрупа, яка займається виконанням міжнародних обіцянок, повʼязаних з виборами.

Проводити вибори "вже завтра" в Україні ніхто не планує. Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду.

"Ніхто там не біжить завтра вибори проводити абсолютно. Що б там не писали шановні видання з посиланням на анонімних людей. Такої задачі точно немає. Але, щоб ця група була ефективною, така задача є. Тому давайте над цим працювати й виходити на якісь конкретні папери", - сказав парламентар.

Він додав, що раніше робочу групу поділили на 7 тематичних підгруп. З них шість вже почали роботу щодо підготовки до виборів в Україні. Тоді як одна ще не почала роботу над цим процесом.

"Це група повʼязана з виконанням міжнародних обіцянок. Ми так з колегами поговорили, що ми подивимося на результати ваших шести підгруп. Бо серед них будуть більше половини тих обіцянок вже виконані чи буде зрозуміло, як їх виконати. І наша підгрупа фактично сконцентрується на накопиченні результатів інших підгруп. Точно зрозуміло, що сам факт роботи нашої підгрупи - це велике просування по одній з обіцянок дорожньої карти з демократії. Там Україна брала обіцянку фактично протягом цього року розробити законодавство про повоєнні вибори. Ми цим і займаємося", - пояснив Корнієнко.

Вибори в Україні: що відомо

Зазначимо, що тему виборів в Україні раніше порушили журналісти Financial Times. З посиланням на джерела вони зазначили, що Володимир Зеленський планує оголосити дату проведення голосування та референдуму на четверту річницю повномасштабного вторгнення. Журналісти зазначили, що вибори планується провести у травні 2026 року.

Сам Зеленський цю інформацію спростував. Він також вкотре наголосив на тому, що не проти проведення виборів президента в Україні, однак для цього необхідно забезпечити "всі відповідні гарантії безпеки".

Тим часом у ЦВК раніше повідомили, що наразі в Державному реєстрі виборців України нараховується майже 33,2 млн людей. Також там зазначили, що є проблеми з фіксацією кількості виборців на тимчасово окупованих територіях, зокрема через відсутність інформації про їхню смертність.

