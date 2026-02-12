У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій: з якого числа і на скільки зростуть виплати

За словами Дениса Улютіна, завершується розробка нормативного акта, необхідного для індексації пенсій.

Пенсії українців проіндексують на 12,1% з 1 березня, повідомив в інтерв’ю "Українському радіо" міністр соціальної політики Денис Улютін.

"Що стосується саме індексації пенсії. В поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", - зазначив міністр.

Він додав, що наразі завершується розробка нормативного акта, необхідного для здійснення перерахунку.

"Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок", - підкреслив міністр.

Збільшення виплат в Україні в 2026 році

Як повідомляв УНІАН, уряд ухвалив рішення про збільшення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей загиблих і зниклих безвісти Захисників та Захисниць України.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, розмір виплат буде збільшено з 1 березня 2026 року.

З січня 2026 року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. За словами очільниці уряду, передбачається додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів. При цьому зберігаються додаткові доплати - 2000 гривень для всіх вчителів і 4000 гривень для вчителів прифронтових громад.

