Запорізький "Мотор" мінімально обіграв французький "Нант".

Запорізький "Мотор" у черговому матчі Ліги чемпіонів у гостях виграв у французького "Нанта".

Українській команді вдалося здобути перемогу з мінімальною перевагою. До перерви рахунок був рівним (18:18), а в підсумку "Мотор" виграв з різницею в один м'яч - 32:31.

Найрезультативнішим у складі "Мотора" став В'ячеслав Бохан, на рахунку якого 7 голів.

Ця перемога дозволила "Мотору" піднятися на четверте місце в своїй групі.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу Запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У семи іграх запорізький клуб здобув чотири перемоги при трьох поразках.

У групі в "Мотор" з 8 очками піднявся на четверте місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

У попередньому поєдинку "Мотор "виграв у словенського "Целе".

Наступний матч у турнірі "Мотор" проведе 10 січня 2021 року проти німецького "Кіля".

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Автор: Антон Дудар