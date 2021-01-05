Міністр вважає, що проведення Олімпіади може допомогти створити робочі місця, розбудувати інфраструктуру й залучити туристів.

У Міністерстві молоді та спорту розраховують провести Олімпійські ігри в Україні у 2030-2032 роках.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, пише Суспільне Спорт.

"Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль - доросла Олімпіада", - сказав міністр.

Гутцайт вважає, що саме у 2030-2032 роки Україна може бути готовою до проведення таких змагань.

"Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри", - додав міністр.

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Він також зазначив, що проведення Олімпіади може допомогти створити робочі місця, розбудувати інфраструктуру й залучити туристів.

"Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм", - сказав Гутцайт.

Участь України в конкурсі на проведення Олімпійських ігор

Раніше в Офісі президента повідомили, що Україна працює над питанням участі у конкурсі на проведення Олімпійських ігор в 2030 році.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, над питанням участі України в конкурсі на проведення Олімпіади працює президент НОК Сергій Бубка.

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Автор: Олександр Топчій