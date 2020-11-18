Клуб Національної баскетбольної асоціації "Детройт Пістонз" продовжив контракт з українським захисником Святославом Михайлюком.
Про це в Twitter повідомив журналіст Yahoo Sports Кейт Сміт.
"Детройт" активував відповідну опцію в контракті гравця на сезон-2020/2021.
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До 21 листопада контракт українця буде негарантованим. Якщо до цієї дати Михайлюк не буде відрахований з команди, його контракт стане гарантованим, і він точно отримає 1,6 мільйона доларів за сезон.
За інформацією журналіста, "Детройт" не планує відраховувати гравця.
У дебютному сезоні у складі "Пістонз" Михайлюк брав участь у 56 матчах. В середньому українець проводив на паркеті 22 хвилини, набирав 9 очок, робив 1,9 передачі і 1,9 підбору.
Додамо, що новий сезон в НБА стартує 22 грудня.
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