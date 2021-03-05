ХК "Донбас" достроково застовпив за собою перше місце.

ХК "Донбас" достроково став переможцем регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Це стало можливим після того, як у 39-му турі "Кременчук" поступився "Маріуполю" з рахунком 4:5.

Читайте такожУкраїнські хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу (відео)Таким чином, "Кременчук", який є чинним чемпіоном УХЛ, відстає від "Донбасу" в турнірній таблиці на 8 очок і вже не зможе вийти на перше місце.

Перше місце в регулярному чемпіонаті дає "Донбасу" путівку відразу в півфінал плей-офф УХЛ. У той же час команди, які займуть місця з другого по сьоме, зіграють у чвертьфіналах до двох перемог.

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Автор: Антон Дудар