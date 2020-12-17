Президенту Росії Володимиру Путіну в найближчі два роки заборонено відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри.
Дане рішення прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS), повідомляється на його офіційному сайті.
У рішенні CAS зазначено, що заборона на відвідування великих міжнародних змагань поширюється на президента РФ, прем'єр-міністра і його заступників, міністрів і їх заступників, всієї адміністрації президента, депутатів Державної думи, голів і заступників державних організацій і співробітників слідчого комітету Росії.
Читайте такожМОК заборонив Лукашенку і його синові відвідувати Олімпійські ігри (відео)
Виняток може бути тільки у випадках, якщо будь-якого російського чиновника особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, яка буде проводити турнір, якщо він є членом МОК або Міжнародного паралімпійського комітету, або якщо він є учасником ігор.
Дане рішення CAS є частиною покарання для Росії за маніпуляції з даними Московської антидопінгової лабораторії.
Відсторонення Росії: головне
- 17 грудня CAS затвердив дворічне відсторонення Росії від участі у всіх міжнародних змаганнях - до 16 грудня 2022 року.
- Спочатку WADA сподівалося відсторонити Росію на чотири роки, але CAS, залишивши в силі рішення про відсторонення, скоротив термін до двох років.
- На Олімпіадах і чемпіонатах світу в найближчі два роки росіяни зможуть брати участь тільки в нейтральному статусі - без прапора і гімну. При цьому на Євро-2020 заборона не поширюється.
- Також в цей період Росія не зможе приймати великі міжнародні турніри або претендувати на їх проведення.
- Президент WADA прокоментував відсторонення Росії, підкресливши, що російська влада "продовжувала шлях обману".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram