Заборона для президента РФ, а також інших представників російської влади діятиме в найближчі два роки.

Президенту Росії Володимиру Путіну в найближчі два роки заборонено відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри.

Дане рішення прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS), повідомляється на його офіційному сайті.

У рішенні CAS зазначено, що заборона на відвідування великих міжнародних змагань поширюється на президента РФ, прем'єр-міністра і його заступників, міністрів і їх заступників, всієї адміністрації президента, депутатів Державної думи, голів і заступників державних організацій і співробітників слідчого комітету Росії.

Читайте такожМОК заборонив Лукашенку і його синові відвідувати Олімпійські ігри (відео)

Виняток може бути тільки у випадках, якщо будь-якого російського чиновника особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, яка буде проводити турнір, якщо він є членом МОК або Міжнародного паралімпійського комітету, або якщо він є учасником ігор.

Дане рішення CAS є частиною покарання для Росії за маніпуляції з даними Московської антидопінгової лабораторії.

Відсторонення Росії: головне

17 грудня CAS затвердив дворічне відсторонення Росії від участі у всіх міжнародних змаганнях - до 16 грудня 2022 року.

Спочатку WADA сподівалося відсторонити Росію на чотири роки, але CAS, залишивши в силі рішення про відсторонення, скоротив термін до двох років.

На Олімпіадах і чемпіонатах світу в найближчі два роки росіяни зможуть брати участь тільки в нейтральному статусі - без прапора і гімну. При цьому на Євро-2020 заборона не поширюється.

Також в цей період Росія не зможе приймати великі міжнародні турніри або претендувати на їх проведення.

Президент WADA прокоментував відсторонення Росії, підкресливши, що російська влада "продовжувала шлях обману".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар