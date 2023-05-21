У нього алюмінієвий корпус, просунута акустика і топові конфігурації з процесорами Intel.

Хіаомі вивела на ринок новий доступний ноутбук від свого суббренду Redmi – Book 14 2023. У нього алюмінієвий корпус, просунута акустика і топові як для своєї ціни конфігурації з процесорами Intel.

Новинка отримала 14-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,8K (2880 × 1800 пікселів) і підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Також заявлено 100% охоплення колірної гами sRGB. Є і сертифікація TUV Rheinland Low Blue – низький рівень синього світла.

Redmi Book 14 доступний у двох версіях: з процесором Core i5-12500H та Core i7-12700H. обидва варіанти мають 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті. Також виокремлюють два SSD-слоти, сховище можна розширити до 3 ТБ, і два гучних динаміки з Dolby Atmos.

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Маса новинки – близько 1,37 кілограма, товщина корпусу – 15,6 міліметра. За словами виробника, дисплей можна відкривати на 180 градусів.

У Китаї Redmi Book 14 коштує від 3 699 юанів (близько 19 000 грн). На вибір два кольори: сріблястий і сірий. Дата світового релізу не повідомляється.

Нагадаємо, раніше на ринку був представлений перший у світі ноутбук без дисплея, як у фантастичних фільмах. Гаджет позбавлений фізичного дисплея, але поставляється з окулярами доповненої реальності.

А якщо ви в пошуках недорогого ігрового ноутбука, УНІАН ділився рейтингом найкращих моделей для купівлі в 2023 році. Всі вони коштують менше ніж $1500 і ідеально підійдуть для комфортного 1080p-геймінгу.

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