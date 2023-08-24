Тепер реліз гри очікується в першому кварталі 2024 року.

Українська студія GSC Game World представила свіжий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – і в ньому розкрила нову дату релізу сиквелу. Як і було відомо з недавнього витоку, тепер реліз намічено на перший квартал 2024.

Сам ролик отримав назву "Болти і кулі". У ньому основна увага приділяється різним локації і присутнім на них аномалії.

Як і в оригінальній серії, виявити такі зони можна за допомогою кидків болта чи іншого предмета. Не обійшлося в трейлері і без перестрілок з угрупованнями "Зони", а також зустрічі з кровопивцею.

Тим часом в мережі вже почали з'являтися враження від демоверсії S.T.A.L.K.E.R. 2 з gamescom 2023: журналісти сходяться на думці, що гра виглядає атмосферно, проте технічний стан демоверсії залишає бажати кращого. Найімовірніше, з цим і пов'язане черговий перенесення гри.

Також важливо підкреслити, що раніше в цьому році росіяни "злили" ранню збірку гри: так мережею почали "гуляти" різні скріншоти і геймплейні записи гри. Цілком можливо, що після оприлюднення цієї інформації розробники вирішили перенести реліз.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – основні подробиці

Дії сиквелу розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, жахів і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться кількома кінцівками. В процесі проходження геймерам належить приймати рішення, які призведуть до наслідків.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

S.T.A.L.K.E.R. 2 розробляється для PC і Xbox Series X / S.

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