Команда OpenAI вважає, що плагіни зможуть стати "очима і вухами" ChatGPT.

Команда OpenAI продовжує розширювати можливості хітового ChatGPT. Тепер до чат-бота можна підключати плагіни, завдяки яким він зможе запитувати актуальну інформацію з інших сервісів або просто з інтернету.

Як говориться на сайті OpenAI, плагіни – це свого роду "очі та вуха" ChatGPT. Знання мовної моделі обмежені даними з інтернету до вересня 2021 року, на яких вона навчалася, а нова фішка дозволяє обійти це обмеження, надавши користувачам доступ до найсвіжішої інформації.

Розробники вже випустили два плагіни: перший дозволяє ChatGPT використовувати браузер користувача для пошуку інформації, а другий являє собою інтерпретатор коду Python для розв'язання математичних задач і аналізу даних.

Не залишилися осторонь і самі розробники сервісів. Зараз вже доступно 12 плагінів, в тому числі від корпоративного месенджера Slack, сервісу доставки їжі Instacart, платформи для математичних обчислень Wolfram та інших.

Для використання плагінів в ChatGPT необхідно заповнити спеціальну форму та отримати запрошення. Щоправда, для цього потрібна підписка на ChatGPT Plus (20 доларів на місяць) або статус розробника. У майбутньому OpenAI розгорне широкомасштабний доступ до нової функціональності.

У чому феномен чат-бота ChatGPT: коротко

ChatGPT підкорив інтернет на початку 2023 року. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а з недавнього часу ще й навчився розпізнавати картинки і пояснювати меми.

На відміну від класичних пошукових систем, він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". ChatGPT навчали за допомогою масиву текстів з інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною. Потім нейромережу переучували кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх ще точнішими та коректнішими.

Глава Nvidia назвав ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень, порівнявши його з появою першого браузера та Айфона. Водночас сам творець ChatGPT всерйоз побоюється за людство через свого чат-бота.

Вас також можуть зацікавити новини: