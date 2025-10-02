Зазначається, що зараз на ринку здійснюються угоди щодо поставок із грудневим завантаженням.

Країни Близького Сходу не розпродали частину нафти, із запланованих на листопад обсягів. Ця ситуація може бути ознакою глобального профіциту "чорного золота".

Видання Bloomberg пише, що обсяг непроданої нафти, яка має бути завантажена в листопаді, склав від 6 до 12 мільйонів барелів, згідно з оцінками трейдерів. Серед продавців - Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Наприкінці щомісячного циклу спотових торгів вантажі зазвичай продаються зі знижкою, і їх типовими покупцями є чутливі до цін покупці з Китаю та Індії. Однак, за словами трейдерів, поки що немає жодних ознак того, що цю нафту вже розкупили.

Відео дня

Торговий цикл для спотових партій нафти, запланованих на листопад, триває впродовж вересня, і наразі на ринку здійснюються угоди щодо поставок із грудневим завантаженням.

Трейдери відзначають, що на ринок тисне слабший, ніж очікувалося, попит з боку Китаю, зокрема можливе уповільнення темпів поповнення стратегічних запасів Піднебесної, а також прагнення ОПЕК+ нарощувати видобуток.

Ціни на нафту і видобуток - останні новини

Міністри фінансів країн G7 заявили 1 жовтня, що вони зроблять кроки для посилення тиску на Росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти, а також на тих, хто сприяє обходу санкцій.

У результаті ціни на нафту 2 жовтня зросли після падіння до п'ятимісячного мінімуму.

Варто зазначити, що ОПЕК+ планує обговорити прискорення збільшення видобутку нафти і протягом трьох місяців може додати до ринку 1,66 мільйона барелів "чорного золота" на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: