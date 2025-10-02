Під акциз, за її словами, можуть підпасти й газовані напої без цукру.

Верховній Раді буде складно проголосувати за введення акцизу на солодкі напої, бо голосів на це немає, заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, це не буде прийнято. Це складно проголосувати в Верховній Раді", - поділилася вона.

При цьому, Підласа поділилася, що мова також йде й про напої без цукру, зокрема категорії Zero.

"Під цей податок за задумом підпадають води, виключаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Тобто напої без цукру - Zero, теж підпадають під акциз", - уточнила урядовиця.

В уряді, за словами Підласої, очікують отримати від впровадження акцизу 8,5 млрд гривень. Однак, вона додала, що навіть якщо в країні й запровадять такий податок, то споживання солодких напоїв не стане меншим.

"Я теж підтримую, але... Я не думаю, що люди стануть споживати менше солодких напоїв, просто зросте їхня вартість", - висловила думку депутатка.

Ще вона вважає, що існують серйозні проблеми з адмініструванням цього податку.

"Не зрозуміло, як цей акциз адмініструвати, тому що ніякий механізм не описаний. Якщо механізму нема, то має бути стандартне адміністрування по типу акцизної марки", - сказала вона.

Також, за словами Підласої, в країні є чимало дрібних виробників газованої води.

"Я думаю, що ефект від цього буде набагато менший, ніж 8,5 млрд гривень просто через погане адміністрування. Це маленька сума для бюджету, а негативу може бути багато", - розповіла депутатка.

Зарплати в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що затримок зарплат в поточному році військовослужбовцям не повинно бути. За її словами, Кабінет міністрів має декілька джерел для фінансування цих видатків. При цьому, Підласа визнала, що Україна досягла межі власного ресурсу, який може бути спрямований на оборону. Наразі йдуть активні перемовини зокрема з Єврокомісією про використання 6 мільярдів євро від програми ERA Loans на операційні військові видатки.

Також ми писали, що уряд запланував підвищення мінімальної зарплати в Україні на 2026 рік. Примітно, що останнє підвищення було у квітні 2024 року й відтоді розмір "мінімалки" становить 8000 гривень. В проєкті бюджету на 2026 рік вказано, що розмір мінімальної зарплати становитиме 8647 гривень. Також й на наступні два роки цей показник планують збільшити: в 2027 році - 9374 гривень, а в 2028 році - 10 059 гривень.

