За словами прессекретаря Кремля, передача розвідувальних даних Україні від США є "очевидною".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США і НАТО вже регулярно надають Україні розвідувальні дані, коментуючи повідомлення про те, що Вашингтон надасть Києву інформацію про російські енергетичні об'єкти. Про це він сказав у коментарі журналістам, цитує Reuters.

"Сполучені Штати Америки регулярно передають Україні розвіддані в режимі онлайн. Постачання та використання всієї інфраструктури НАТО і США для збору та передачі розвідданих українцям є очевидним", - наголосив Пєсков.

Що цьому передувало

Раніше The Wall Street Journal і Reuters повідомили, що США нададуть Україні розвіддані про об'єкти енергетичної інфраструктури великої дальності на території РФ. Також Америка розглядає можливість відправки до Києва ракет, які можуть бути використані для таких атак. Йдеться про постачання крилатих ракет "Tomahawk" і "Barracuda". Проте остаточне рішення ще не прийнято.

Відео дня

Водночас The Telegraph писав, що схвалення передачі розвідданих відбулося незадовго до того, як президент США Дональд Трамп припустив, що Україна може повернути собі всі землі, окуповані РФ. Це стало різким риторичним зрушенням на користь Києва.

"Після того, як я побачив економічні проблеми, які війна спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в становищі, коли може битися і виграти, повернувши всю Україну в її первинних кордонах", - заявив тоді американський лідер.

