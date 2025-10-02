"Будинок" до свого "господаря" не прикріплений, але черв'як здатний пересуватися разом з ним.

В заповідних водоймах Національного наукового парку "Тузлівські лимани" (Одеська область), мешкає незвичайний черв'як, який будує для себе з піщинок "довічний" будиночок у вигляді трубки.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. "Одним з незвичайних прикладів багатощетинкових черв'яків у парку "Тузлівські лимани" є пектінарія - Pectinaria neapolitana", - зазначив науковець.

На голові черв'яка, пояснює Русєв, ростуть щупальці і голки золотистого кольору, які той використовує для розкопування мулу і піску. Головна лопать перетворена в ротову мембрану і несе ротові щупальці. На передньому кінці тіла також розташовуються особливі довгі щетинки - опахала. Цікаво, що живе ця істота всередині особливої трубки, яку сама будує з піщинок, склеєних продуктами спеціальних цементних залоз. Трубка до свого "мешканця" не прикріплена, але черв'як здатний пересуватися разом з нею.

Відео дня

Науковець оприлюднив відео, на якому можна побачити незвичайного черв’яка, поруч з яким "домівка", побудована з підручних матеріалів. Зафіксовано мешканця заповідника на дні лиману Бурнас.

"Пектінарія може побудувати свою трубку тільки один раз в житті... Мешкає в Тузлівських лиманах на мілководді. Викопує в ґрунті вузькі тонелі, які мають два входи. Черв'як залишається в трубці над одним з отворів, а вузький задній кінець трубки, спрямований вгору над ґрунтом. Простір усередині трубки вентилюється хробаком. Майже все життя поліхети проводять на дні лиманів, збираючи щупальцями їжу з дна", - розповів вчений.

За його словами, пектінарія харчується детритом (органічними частками), які збирає в ґрунті і є дуже важливим елементом харчового ланцюга природних екосистем нацпарку.

Як і у багатьох поліхет, розвиток у пектінарії відбувається з метаморфозом - з яйця спочатку виходить личинка трохофора, покрита декількома пасками війок, плаваюча в планктоні. Через деякий час трохофора зазнає метаморфоз, і перетворюється в маленького черв'яка, який будує свою першу, поки ще прозору трубку. Після осідання на дно, молода пектінарія поступово обклеює трубку піщинами. Пектинарії є важливим харчовим ланцюгом для птахів і риб, підкреслює Русєв.

Парк Тузловські лимани

Як писав УНІАН, нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували дуже обережного рідкісного птаха – журавля сірого. Ці червонокнижні птахи пролітають через Одещину та прямують у теплі краї. Зупиняються вони лише там, де безпечно.

Вас також можуть зацікавити новини: