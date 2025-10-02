В ЗСУ розповіли, як РФ може протидіяти 'Томагавкам'

Якщо Україна отримає Томагавки, то інші країни також можуть надати ракетне озброєння, вважає Іван Тимочко.

В ряді країн, де США використовували для ударів Томагавки, ці крилаті ракети показували серйозні результати. Однак у всіх цих країнах не було такої системи ППО, яка є у Росії.

Про це в етері "24 Каналу" розповів Іван Тимочко – голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, коментуючи можливу передачу Томагавків Україні.

"Росія на початку, щойно буде підтверджено, що ми отримали ці ракети, пріоритетністю визначить саме їх – для збивання, відслідковування, полювання, за пусковими установками. Аби нівелювати цей перший ефект масованих ударів. Це перейде в політичну площину", – сказав Тимочко.

Водночас він зазначив, що в разі передачі Україні Томагавків, інші союзники, які обмежували передачу далекобійної зброї, можуть змінити свою думку. Зокрема це стосується німецьких TAURUS.

"Це буде значно посилювати нашу ракетну компоненту. Томагавки – це зброя, пріоритетними цілями для якої будуть арсенали, склади, військові частини, аеродроми, нафтопереробні станції чи заводи ВПК", – пояснив Тимочко.

Він також зауважив, що жодна зброя, крім ядерної, не зможе самотужки змінити перебіг бойових дій. Однак подібні види озброєння можуть вплинути на війну.

"Поява будь-якої номенклатури озброєння від західних партнерів завжди дає можливість отримувати чи вирівнювати перевагу. У даному випадку ми більше зрівнюємося у можливостях завдавати ракетні удари на стратегічну глибину противника. Але тут усе буде залежати від декількох чинників. Перше – це обʼєми поставок, їхня безперебійність, варіант – експортний, чи прямий з характеристиками, які випускаються для самої країни-виробника. І також це буде залежати від того, з чого їх будуть запускати. Також усе буде залежати від того, наскільки вдасться вибудувати логістику під ці ракети", – пояснив Тимочко.

"Томагавки" для України: що відомо

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет Томагавк. Він зазначив, що остаточне рішення щодо цього має ухвалити президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Видання The Telegraph відзначає, що передача Україні ракет Томагавк може змінити хід війни. Видання відзначає, що в разі отримання ракет, Україна спрямує їх на а командні пункти, склади боєприпасів і військові виробничі майданчики в тилу Росії. Теоретично удари по таких цілях можуть уповільнити темпи наступу, ускладнити поповнення фронту й порушити командні структури противника.

