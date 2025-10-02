За словами Майкла О'Лірі, "стіна з дронів" не є рішенням.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував Європейський Союз за нездатність захистити свої аеропорти та наголосив, що невідомі дрони, які порушують повітряний рух, мають збиватися. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Чому ми не збиваємо ці дрони?" - запитав О'Лірі.

Також він поцікавився, чому цього не відбувається, "якщо російський військовий літак пролітає над повітряним простором НАТО".

"Три тижні тому наша діяльність була порушена, коли дрони пролетіли над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години. Минулого тижня на дві години були закриті данські аеропорти. Це заважає роботі, і ми закликаємо до дій", - наголосив гендиректор Ryanair.

Також він вважає, що "стіна з дронів" не є рішенням.

"Я не думаю, що стіна для дронів матиме будь-який ефект. Ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" - зауважив О'Лірі.

Крім того, бізнесмен висловив скептицизм щодо планів ЄС із захисту від російських безпілотників.

"Я не вірю в європейських лідерів, які сидять, п'ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити польоти над Францією, то які шанси у нас, що вони захистять нас від Росії?", - запитав він, маючи на увазі скасування маршрутів над Францією під час страйків авіадиспетчерів у країні.

О'Лірі додав:

"Я не вірю у фон дер Ляєн. Вона ні на що не здатна і повинна піти у відставку".

Захист від російських дронів у Європі - останні новини

Раніше видання Bild написало, що Німеччина визнала, що не може збивати дрони над своєю територією. Німецькі військові не можуть це робити через відсутність повноцінної системи протидронної оборони та ризик для цивільних у разі падіння уламків. Таким чином систему ППО, розформовану ще 2010 року, доводиться створювати наново.

Водночас директор компанії MyDefence Дан Германсен заявив, що Європі треба прокинутися, адже засобів для захисту від РФ не вистачає. За його словами, для побудови запропонованої "стіни проти дронів" по всьому континенту знадобляться тисячі систем.

"Кількість установок, необхідних для захисту, є великою, а на сьогодні вже встановлено дуже мало. Це залежить від того, як довго потрібно будувати "стіну", але якщо взяти типовий аеропорт, то для його захисту потрібно встановити, скажімо, 10 [систем виявлення], а потім ще й обладнання для глушіння, тож загалом потрібно кілька тисяч [пристроїв]", - зазначив Германсен.

