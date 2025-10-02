Аналітики пояснили, чи вистачить дешевших "ракето-дронів" замість дорогих Tomahawk для зміни ходу війни.

Серед кандидатів на далекобійну зброю для України називають не лише відомі крилаті ракети Tomahawk, а й нове сімейство "ракето-дронів" Barracuda від компанії Anduril. Однак у кожної з опцій — свої сильні й слабкі сторони, тож одна заміна на іншу навряд чи вирішить усі потреби Києва, пише Defence Express.

Barracuda: три версії та обмежена боєва частина

Barracuda — це родина з трьох варіантів: Barracuda-100, Barracuda-250 і Barracuda-500. Вони сильно відрізняються розмірами й дальністю:

Barracuda-100 має приблизно 110 км (при наземному запуску) і до 150 км (при повітряному);

Barracuda-250 — близько 280 км і 370 км відповідно;

Barracuda-500 при запуску з повітря — понад 900 км.

Однак бойові частини у сімействі малі: 16 кг у Barracuda-100/250 і 45 кг у Barracuda-500, тобто навіть найпотужніша версія має масу боєприпасу, порівнянну з "Шахедом". З огляду на це для ударів по цілях у глибині Росії ефективною виглядає переважно тільки Barracuda-500.

Відео дня

Системи пуску і наведення

Спочатку Barracuda-500 запускали тільки з повітряних платформ — винищувачів або за схемою Rapid Dragon, коли ракети скидали з транспортного літака на палетах. Нещодавно Anduril заявила про адаптацію Barracuda-500 під наземний запуск. Дальність при цьому, імовірно, знизилась до приблизно 600–700 км.

Система наведення, ймовірно, поєднуватиме інерційну навігацію, GPS і орієнтацію за рельєфом, проте офіційних деталей компанія не оприлюднила.

Доступність і виробництво

Найсуттєвіший недолік Barracuda — відсутність серійного виробництва: ракети поки не стоять на озброєнні США й випускаються лише за ініціативними замовленнями. Anduril заявляє про можливість масштабування та "дешевизну" рішення, але планований вихід на темп "кілька тисяч" ракет на рік очікують лише наприкінці 2026 року (за припущенням, "кілька" = ~3 000 на рік). Це означає, що реальний щомісячний випуск Barracuda-500 з БЧ 45 кг може становити близько 250 одиниць на місяць лише за два роки в разі великого замовлення — а поки що таких запасів немає.

Tomahawk: дорого, але з потужною боєголовкою

Tomahawk виготовляють у ще менших кількостях, а їхня ціна для європейських замовників дуже висока. На прикладі: Нідерланди замовили 175 Tomahawk за суму, що відповідає граничній ціні дозволу DSCA у $2,19 млрд, тобто приблизно $12,5 млн за ракету. Через вартість і обмежені виробничі лінії навіть у разі постачання Tomahawk їх, швидше за все, буде небагато.

Далекобійна зброя для України: що відомо

США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет Томагавк, але остаточне рішення щодо цього має ухвалити президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

За даними The Telegraph, передача Україні ракет Томагавк може змінити хід війни. У разі отримання ракет, Україна спрямує їх на командні пункти, склади боєприпасів і військові виробничі майданчики в тилу Росії. Теоретично удари по таких цілях можуть уповільнити темпи наступу, ускладнити поповнення фронту й порушити командні структури противника.

Вас також можуть зацікавити новини: