Зі стаціонарним інтернетом справи в Україні набагато кращі, ніж із мобільним.

Катар визнано країною із найшвидшим мобільним інтернетом. Водночас Україна опинилася на 93 місці зі 108.

Про це свідчать дані порталу Speedtest. Так, середня швидкість українського мобільного інтернету становить 21.24 Mbps. До десятки країн із найшвидшим мобільним інтернетом увійшли:

Катар - 334.63 Mbps;

ОАЕ - 323.61 Mbps;

Кувейт - 226.56 Mbps;

Норвегія - 145.19 Mbps;

Данія - 144.93 Mbps;

Південна Корея - 139.04 Mbps;

Китай - 135.71 Mbps;

Саудівська Аравія - 128.03 Mbps;

Нідерланди - 120.96 Mbps;

Бахрейн - 113.87 Mbps.

Водночас зі стаціонарним інтернетом справи в Україні набагато кращі, ніж із мобільним. У рейтингу наша країна посіла 70 місце зі 159 із середньою швидкістю в 80.20 Mbps.

Відео дня

До десятки країн із найшвидшим стаціонарним інтернетом увішли:

Сінгапур - 285.02 Mbps;

ОАЕ - 283.34 Mbps;

Гонконг (ОАР) - 271.05 Mbps;

Чилі - 263.32 Mbps;

США - 244.68 Mbps;

Ісландія - 242.03 Mbps;

Франція - 232.30 Mbps;

Таїланд - 230.98 Mbps;

Данія - 224.82 Mbps;

Китай - 223.57 Mbps.

Інтернет і комунікації: цікаві новини

Популярне видання про техно, PCWorld протестувало браузери на швидкість. За першість боролися такі популярні браузери як Edge, Chrome, Firefox, Opera, Brave і Vivaldi. За швидкістю рендерингу сторінок першим став браузер Chrome, тоді як за обробкою коду - Opera.

Варто зазначити, що днями відбувся масштабний ІТ-збій, повʼязаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Він спричинив справжній хаос - збій зачепив банки, мобільних операторів та авіакомпанії по всьому світі.

Як писало видання Bloomberg, цей збій виявив безпрецедентну вразливість глобальної ІТ-системи та підкреслив небезпеку залежності багатьох організацій і людей від купки технологічних компаній.

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