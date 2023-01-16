Глава Держспецзв'язку закликав не недооцінювати наслідки кібератак.

Україна пропонує створити "Кібер ООН" - глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак РФ.

Про це в інтерв'ю Politico розповів глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь. За його словами, Росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб тероризувати українців цієї зими.

"Нам потрібна "Кібер ООН", нації, об'єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ для майбутнього, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це центр або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і взаємодіяти", - сказав Щиголь.

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На його думку, надалі кібератаки стануть такими ж, а може бути, навіть більш потужними, ніж звичайні атаки. "А наслідки кібератак настільки великі, що ми не повинні їх недооцінювати", - додав він.

Російські кібератаки

Згідно зі статистикою української Комп'ютерної групи реагування на надзвичайні ситуації (CERT-UA), у 2022 році на українські організації вчинили понад 2000 кібератак.

Раніше Politico писало, що РФ посилила кібератаки проти українських постачальників електрики та інтернет-провайдерів.

У метеріалі видання йдеться, що кібератаки є ключовою частиною стратегії, спрямованої на те, щоб зломити волю українців.

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