У продаж вони надійдуть у березні, приблизно в той самий час, що і перші відеокарти Radeon RX 9000-ї серії.

Компанія AMD на початку січня 2025 року представила нову лінійку флагманських процесорів Ryzen 9 9000X3D, але ціни не повідомила. Тепер ми знаємо, за скільки продаватимуться топові ігрові "камені".

AMD Ryzen 9 9950X3D і його спрощена версія Ryzen 9 9900X3D з'явилися в каталозі крупного американського магазину Newegg. Їх досить швидко сховали від сторонніх очей, але їх встигли помітити тематичні ресурси на кшталт Tom's Hardware.

Вартість Ryzen 9 9000X3D:

12-ядерний AMD Ryzen 9 9900X3D – 599 доларів (~25 000 грн)

16-ядерний AMD Ryzen 9 9950X3D – 699 доларів (~29 000 грн)

В AMD називають новинки "найкращими рішеннями для геймерів і контентмейкерів". За результатами власних досліджень, 9950X3D показує в середньому на 8% вищі результати в іграх порівняно з 7950X3D і до 58% вищі в іграх на кшталт Counter-Strike 2.

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Судячи з останньої інформації, нові X3D-процесори стануть доступні для купівлі в березні. Приблизно в той самий час, що і перші відеокарти Radeon RX 9000-ї серії.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в продаж надійшли два нові процесори AMD під застарілий сокет AM4, який все ще залишається популярною основою для бюджетних ігрових ПК. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети на початку 2025 року. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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