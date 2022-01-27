У 2020 році корпорація купила стартап Mobeewave, який пропонував аналогічну технологію.

Айфони можна буде перетворити в платіжний термінал без участі додаткових пристроїв. Аналогічна функція є в пристроях Samsung вже кілька років.

За даними Bloomberg, Apple запустить відповідну послугу в найближчі місяці.

У позаминулому році корпорація купила стартап Mobeewave, який пропонував аналогічну технологію. Система зможе приймати оплату через NFC з будь-яких банківських карт та популярних платіжних сервісів – Apple Pay, Samsung Pay і Google Pay.

iPhone можна використовувати для прийому оплати і зараз, але тільки при підключенні до зовнішнього термінала. Функція, що знаходиться в розробці, дасть можливість приватним підприємцям самостійно приймати платежі за допомогою банківської карти або іншого айфона на задній панелі свого пристрою.

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За інформацією джерела, така можливість повинна з'явитися слідом за оновленням програмного забезпечення iPhone в найближчі місяці. Найімовірніше, мова про першу бета-версію iOS 15.4, фінальний реліз якої намічено на весну.

Раніше повідомлялося, що в нових Айфонах зникне слот для сім-карти. Замість цього буде впроваджена технологія eSIM, яка все частіше зустрічається в нових смартфонах.

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