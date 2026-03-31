200 Мп у кишені: Apple готує революційну камеру для 'ювілейного' iPhone

Якщо ця інформація підтвердиться, наступний iPhone отримає новітню 200-мегапіксельну камеру розміром 1/1,12".

Згідно з даними інсайдера Digital Chat Station, Apple готує революційний прорив у камерах iPhone. Причому акцент робиться не на програмне забезпечення, як це було в останні роки, а на фізичні характеристики об'єктивів.

Зокрема, Apple тестує 200-мегапіксельний оптичний сенсор формату 1/1,12″ для основної камери. Судячи з інформації, мова йде про флагманський сенсор LYT-901 від Sony. Для порівняння: поточний iPhone 17 Pro Max оснащений основною камерою з 48 Мп 1/1,28" сенсором, що робить майбутнє оновлення дійсно значущим.

На цьому зміни не закінчуються. За даними того ж інсайдера, ультраширококутний модуль камери отримає вдосконалену систему оптичної стабілізації (OIS) – вперше для цього типу об'єктива в смартфоні Apple. Таке вдосконалення помітно підвищить якість зйомки, особливо у відео та при слабкому освітленні.

Очікується, що майбутня лінійка iPhone 18 збереже 48-мегапіксельну камеру, тому новий датчик встановлять в одну з майбутніх моделей. Цілком ймовірно, Apple збереже його для ювілейного iPhone наступного року.

Раніше вже з'являлася інформація, що Apple у 2027 році представить серію iPhone 20, пропустивши цифру "19". Такий крок пов'язаний з бажанням підкреслити 20-річчя бренду. Крім серйозного оновлення камери, ювілейний iPhone може отримати унікальний повністю безрамковий екран.

До анонсу лінійки iPhone 18 залишилося 5 місяців. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть флагманські iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а базовий iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2026 року – це дебютний складаний смартфон Apple. За чутками, Купертіно вдалося досягти в iPhone Fold того, чого не змогли інші компанії – "майже невидимої" лінії згину.

