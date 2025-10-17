Ноутбук отримає сенсорний OLED-екран, посилений шарнір і новий дизайн.

Apple ледь встигла представити MacBook Pro на базі M5, а в мережі вже обговорюють наступне покоління Pro-ноутбуків від Apple. За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, наступного року на MacBook Pro чекає дуже велике оновлення.

Одним із ключових поліпшень стане перехід з mini-LED на OLED-дисплей. Ба більше, він буде сенсорним – як доповнення до звичної клавіатури і трекпаду. Незважаючи на те, що Apple довгі роки заперечувала ідею тачскріна у своїх ноутбуках, компанія вперше вирішила дати шанс такій концепції.

Крім цього, ноутбук чекає великий редизайн. Він має позбутися "чубчика" на користь вирізу під камеру з системним інтерфейсом у стилі Dynamic Island. Таке рішення збільшить доступну площу екрана й усуне проблему з перекриттям рядка меню macOS.

Відео дня

Корпус стане тоншим і легшим. Apple також встановить посилений шарнір, щоб верхня половина не рухалася під час торкання дисплея. Крім того, ноутбуки отримають чіпи серії M6 на базі 2-нм технології.

Презентація оновленого MacBook Pro очікується наприкінці 2026-початку 2027 року. З поганих новин – перехід на OLED-дисплей та інтеграція тачскріна, найімовірніше, призведуть до подорожчання ноутбуків.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook із процесором від iPhone. Ноутбук буде оснащений 12,9-дюймовим дисплеєм і отримає стартову ціну ~600 доларів.

Раніше УНІАН розповідав про речі, які ніколи не варто під'єднувати до USB-портів ноутбука. Деякі з них можуть пошкодити пристрій, спричинити коротке замикання або навіть стати джерелом шкідливих програм.

Вас також можуть зацікавити новини: