Одна модель простіша, а друга просунутіша.

Компанія Google вирішила зайти на ринок розумних окулярів одразу з двох напрямків - простішим варіантом без екранів і просунутою моделлю з AR-дисплеями.

Перша версія з'явиться вже 2026 року і, за словами журналістів, які бачили прототипи, за відчуттями майже не відрізняється від звичайних окулярів у питаннях ваги та зручності носіння.

Ця модель створюється разом із Samsung, Warby Parker і Gentle Monster. Тут немає екранів, зате є мікрофони, динаміки і камери. Вся робота йде навколо голосового асистента Gemini, він підказує маршрут, розпізнає об'єкти, перекладає мову в реальному часі та може накладати субтитри.

Обробка даних лежить на телефоні, тому окуляри і вийшли такими легкими. Також є і камера, готові фотографії з'являються вже на телефоні або годиннику.

Для розробки других окулярів під кодовою назвою Project Aura Google співпрацює з Xreal і робить повноцінні окуляри з дисплеями всередині лінз. На закритому показі компанія демонструвала два варіанти: з одним екраном у правій лінзі та бінокулярний, де дисплеї є одразу перед обома очима.

Така версія вже підтримує доповнену реальність із підказками в Google Maps, зустрічі в Google Meet, різні додатки та роботу з жестами. Система побудована на Android XR, а самі окуляри можна підключати до ноутбука і використовувати як AR-простір.

Модель без дисплеїв має вийти у 2026 році, а ось Project Aura поки залишається без дати релізу. Ціни теж тримають у секреті.

Раніше ми розповідали, що Meta перенесла реліз своїх "розумних" окулярів. За даними видання, пристрій вийде у 2027 році.

