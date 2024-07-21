Стверджується, що проблеми під час користування виникли у понад 80% покупців.

18 липня Samsung запустила продажі Galaxy Buds 3 Pro $249, а вже за кілька днів виробник оголосив про, фактично, зворотну кампанію. У топових навушників виявилася неприємна проблема, пов'язана з невдалою конструкцією, пише The Verge.

Перші покупці виявили, що знімні амбушури часто ламаються. Місця їх кріплення виявилися занадто крихкими і банально відламувались при знятті насадки. Один з користувачів, який назвався "працівником Samsung", стверджує, що проблеми виникли у понад 80% покупців.

У соцмережах і в оглядах на YouTube скарги підтверджуються і доповнюються новими: різке падіння гучності, часом чути клацання і свист у режимі шумозаглушення, а футляр і самі навушники нерівно пофарбовані. І це лише частина проблем, на які скаржаться розчаровані покупці.

Samsung швиденько визнала, що пристрій вийшов проблемним, перепросила і відкликала наявні екземпляри. Крупні торгові майданчики на кшталт Amazon теж відкликали передпродажу навушників. На сторінці Galaxy Buds 3 Pro йдеться, що продажі проблемного аксесуара відновляться наприкінці серпня.

Нагадаємо, з новим поколінням Galaxy Buds виробник вирішив змінити дизайн, причому кардинально. Тепер дизайн нагадує Apple AirPods з довгою плоскою ніжкою. Кейс теж тепер новий – з прозорою верхньою кришкою.

Разом із новими навушниками, на літній презентації Samsung презентувала нові складні смартфони, смарт-годинник, а також розкрила характеристики і ціну свого дебютного смарт-кільця. Galaxy Ring – натільний гаджет, з яким годинник і фітнес-трекер можуть піти в минуле.

А вже восени має вийти "народний" Galaxy S24 FE, який стане компромісною версією флагманського Galaxy S24. Інсайдери вже повністю розкрили дизайн і характеристики пристрою і навіть назвали цінник.

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