Ключовий посланець Путіна летить на переговори у США, - Reuters

Спеціальний посланець правителя Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв у суботу відвідає Маямі. Там він проведе зустрічі з членами адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з підготовкою візиту.

Поїздка Дмитрієва має робочий характер і передбачає низку контактів із представниками американської влади. Деталі запланованих переговорів та коло тем, які обговорюватимуться, наразі не розголошуються.

Офіційні представники Кремля та Білого дому поки не коментували інформацію про майбутній візит.

Мирні переговори - останні заяви Дмитрієва

Нагадаємо, що Кирило Дмитрієв - один з ключових переговорників Путіна у мирному процесі з Україною. Нещодавно між ним та шеф-кореспондентом Financial Times Крістофером Міллером розгорівся публічний конфлікт через обговорення умови РФ щодо виходу України з Донбасу.

Дмитрієв написав, що "виведення військ з Донбасу - це шлях до миру для України". У відповідь Міллер уточнив, що такий шлях можливий лише у разі виведення саме російських військ.

"Виведення Росії з Донбасу - і повне виведення її з України - це шлях до миру. Доки російські війська залишаються на українській землі, миру не буде. Окупація - це не мир", - відповів йому Міллер.

