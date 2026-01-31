В Держдумі пригрозили Україні ударами 'зброєю відплати' під час сильних морозів

Погрози пролунали на тлі прогнозів різкого похолодання до –30 °C на початку лютого.

Спікер Державної думи РФ В’ячеслав Володін заявив, що російські депутати вимагають завдати по Україні удару так званою "зброєю відплати" вже з наступного тижня. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Володіна, депутатський корпус Держдуми наполягає на застосуванні "більш потужної зброї" з метою досягнення цілей "спеціальної військової операції" – так у Росії називають війну проти України.

"Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї – "зброї відплати". І досягненні цілей "спеціальної військової операції", - заявив Володін.

Відео дня

Він пов’язав нові погрози з відмовою президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви, заявивши, що через це на українців "вже з наступного тижня" чекають "нові проблеми".

Погрози російської влади пролунали на тлі прогнозів різкого похолодання в Україні. За даними синоптиків, 1–3 лютого температура в більшості регіонів може знизитися до –20…–27 °C, а місцями – до –30 °C.

Енергетичне перемирʼя - що відомо

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до ініціатора війни Володимира Путіна з проханням не бити по Києву та іншим українським містам впродовж тижня.

Вчора президент Володимир Зеленський, про припинення ударів по енергетиці говорилося на тристоронніх переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 23-24 січня.

Згодом у Кремлі заявили, що Росія погодилася не бити по українській енергетиці лише до 1 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: