Росіяни придумали нову тактику на одному з важливих напрямків: у ЗСУ розкрили її суть

На Добропільському напрямку у російських окупантів наразі доволі низькі успіхи в питанні просування. Про це розповів пресофіцер 33 окремої механізованої бригади ЗСУ Назар Войтенков.

"Наша військова частина, наша бригада 33 окрема механізована стоїмо в районі населеного пункту Шахове. І загалом у росіян доволі низькі успіхи в питанні просування. Як відомо, росіяни бажають якихось глобальних маневрів і глибоких проривів у тил. Таке відбулося приблизно в районі теж Добропілля на так званому виступі, який успішно змогли зачистити Сили оборони, суміжні підрозділи, з якими ми працюємо в кооперації і зупиняємо, власне, противника", - сказав він у етері Еспресо.

За його словами, нині цей виступ зник, що повернуло ЗСУ логістику.

"Рухаються росіяни здебільшого малими групами. Броньовані штурми у нас останні були торік. Інших таких випадків заїздів танків, БМП або інших броньованих одиниць Росії не було", - розповів захисник.

Пресофіцер наголосив, що росіяни лише ходять пішки, усілякими способами маскуються та навіть прикидаються мертвими:

"Один, два, іноді три протягом дня в світло і навіть в темну пору. В темну пору зокрема використовують маскувальні халати або інші нововведення, так звані, такий собі колгосп армії Росії, по типу ходячі намети. Намагаються ховатися, маскуватися, під сітками маскувальними теж ховаються, прикидаються, нібито вони померли, але, власне, ми спостерігаємо за їхнім рухом постійно, і ми бачимо цю їхню невдалу акторську гру і, власне, їх знищуємо".

Він стверджує, що вони застосовують зараз найбільше важкі бомбери, а також FPV дрони-камікадзе.

"Це дійсно найбільш результативний спосіб знищення росіян на полі бою. Цим і займаємося. Крім того, використовуємо дрони наземні для налагодження логістики і, зокрема, дроном "Терміт" перевозимо буквально тонни різного корисного вантажу, включно з провізією та бойовим комплектом", - додав Войтенков.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом грудня Сили оборони завдали РФ 35 тисяч втрат в особовому складі. Збільшення втрат РФ є результатом більш ефективних операцій українських дронів. А співвідношення вбитих до поранених останнім часом зміщується в бік загиблих, згідно з оцінками кількох європейських урядів.

