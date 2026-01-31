В Італії назвали британців 'безумцями' за відмову ділитися технологіями винищувача Tempest

Крозетто не вперше критикує Велику Британію за затримку в обміні технологіями.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розкритикував секретність Британії щодо передових технологій і відмову ділитися розробками з союзниками. Він прямо звинуватив британців у приховуванні технологій для спільної розробки винищувача шостого покоління Tempest за програмою GCAP, назвавши це "божевіллям", пише Defense News.

Крозетто попередив, що відмова Великої Британії від обміну передовими технологіями зі своїми італійськими та японськими партнерами за цією програмою ризикує принести користь противникам по всьому світу.

"Це величезна послуга росіянам і китайцям", – сказав міністр виданню Defense News.

Це вже не перший випадок, коли Крозетто звинуватив Велику Британію в затримці в обміні технологіями в рамках програми GCAP. У квітні 2025 року він заявив агентству Reuters, що Великій Британії необхідно зруйнувати "бар'єри егоїзму".

Цього тижня, відповідаючи на питання Defense News про те, чи змінив він свою думку щодо небажання Великої Британії ділитися технологіями, він сказав, що нічого не змінилося.

"Вони не хочуть цього робити", – сказав Крозетто, додавши: "У такий момент не ділитися технологіями з союзниками – це божевілля".

Крозетто сказав, що доручив компанії Leonardo, яка бере участь у програмі з італійської сторони, першою поділитися своїми технологіями з союзниками. І після того, як це відбудеться, міністерство оборони Італії оцінить дії партнерів, розраховуючи на взаємність.

Європейський винищувач шостого покоління

Великобританія спільно з Італією та Японією веде розробку надзвукового малопомітного літака, який планується ввести в експлуатацію до 2035 року. Він розробляється для далеких перельотів, перевезення великого корисного навантаження і техніки, і, судячи з його розмірів, призначений для далеких місій вглиб ворожої території.

Серед ракет, якими можуть озброїти Tempest, називають перспективну американську AIM-260 або модернізовану версію Meteor, яка може з'явитися в майбутньому. Втім, фахівці схиляються до того, що мова йде про принципово нову ракету, яка ще не була офіційно представлена.

