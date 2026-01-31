Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах, - Bloomberg

Кремль скептично оцінює шанси на прорив у переговорах, головною перешкодою залишаються територіальні вимоги Путіна.

Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України, пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв має провести переговори з американськими чиновниками в Маямі, проте російські чиновники стурбовані фінансовим тиском: додаткові витрати на війну можуть збільшити бюджетний дефіцит на 1,2 трильйона рублів (16 млрд доларів).

Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання. Україна відкидає вимогу Росії вивести війська з добре укріплених районів східного Донбасу, а США пропонують компроміс у вигляді демілітаризованих зон та гарантій безпеки з участю європейських та американських військ.

Путін хоче, щоб Україна поступилася контролем над східним Донбасом у рамках того, що Росія називає "Анкориджськими домовленостями". Бойові дії вздовж існуючих ліній зіткнення у Херсоні та Запоріжжі будуть заморожені.

"Кремль вважає це поступкою Путіна, який, за словами людей, обізнаних із ситуацією, заявив про свої права на всі чотири області України. Це навіть попри те, що його війська ніколи повністю не окуповували ці території", - пише агентство.

Попередній раунд переговорів в Абу-Дабі зосередився на технічних деталях можливого припинення вогню, але оптимізму щодо реального перемир’я без вирішення територіального питання немає.

Європейські дипломати також скептично оцінюють шанси на прорив: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав "упертим наполягання Росії на вирішальному територіальному питанні" головною перешкодою для успіху переговорів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні спеціальний посланець Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі. Там він проведе зустрічі з членами адміністрації президента США Дональда Трампа.

Цей візит відбудеться на тлі заяви спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа про те, що під час останньої зустрічі в Абу-Дабі вдалося досягти "значного прогресу" щодо завершення війни РФ проти України.

Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні намічено на 1 лютого в Абу-Дабі. За даними Politico, на переговорах в Абу-Дабі залишаються невирішеними три питання. Зокрема, це російська вимога щодо українських територій, це надання Україні гарантій безпеки, і коли саме мають припинитися бойові дії - до підписання мирної угоди чи після.

За даними Financial Times, США готові Україні надати гарантії безпеки лише в обмін на здачу Донбасу.

