Україна отримала енергообладнання загальною потужністю як один енергоблок АЕС, – Кулеба

За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

Україна отримала від партнерів понад 700 одиниць енергообладнання потужністю близько одного гігавата. Стільки виробляє один енергоблок Південноукраїнської АЕС.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік, передає "Суспільне".

За словами Кулеби, котли, когенераційні установки та мобільні генератори великої потужності надійшли від Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

"Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку", – сказав віцепрем’єр.

Він додав, що на формування резерву потужністю 130 мегаватів уряд виділив 2,6 мільярда гривень, проте потреба України більша, тому Міністерство розвитку громад та територій звертатиметься по допомогу до партнерів.

Енергетична допомога від партнерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що уряд продовжує залучати енергетичну допомогу для українців на тлі російського зимового терору.

Він розповів про допомогу, надану низкою країн-партнерів. Зокрема, в поточному місяці ЄС ухвалив рішення про передачу Україні 445 генераторів із резервів rescEU. Норвегія, Німеччина, Австрія та Велика Британія вирішили надати фінансову підтримку енергетичного сектору України, а чеська організація Post Bellum закупила і передала 36 генераторів містам Львів, Тернопіль, Київ, Дніпро, Миколаїв і Херсон.

