Різкий розворот: Саудівська Аравія непублічно підтримала можливий удар США по Ірану, - Axios

Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман під час закритого брифінгу у Вашингтоні висловив підтримку можливому американському удару по Ірану, заявивши, що у разі відмови президента США Дональда Трампа від реалізації своїх погроз іранський режим лише зміцниться. Про це повідомляє Axios із посиланням на чотири джерела, присутні на зустрічі.

За даними видання, позиція саудівського міністра на закритих переговорах суттєво відрізнялася від публічної риторики Ер-Ріяда. Офіційно Саудівська Аравія застерігала від ескалації та закликала до дипломатичного врегулювання, що, зокрема, стало однією з причин відтермінування американського удару.

У четвер принц Халід бін Салман провів низку закритих зустрічей у Білому домі з ключовими представниками адміністрації Трампа, зокрема з державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном. Основною темою переговорів була можливість силових дій США проти Ірану.

Джерела Axios вважають, що зміна позиції Ер-Ріяда пов’язана з переконанням саудівської сторони, що рішення про удар у Вашингтоні вже фактично ухвалене. У такій ситуації королівство не хоче опинитися в опозиції до дій США, попри публічні заяви про "повагу до суверенітету Ірану".

Водночас співрозмовники видання з регіону Перської затоки зазначають, що ситуація залишається патовою: потенційний удар США несе значні ризики ескалації, але відмова від нього може призвести до посилення позицій Ірану.

"На цьому етапі, якщо удару не буде, це лише додасть сміливості режиму", – цитує Axios слова принца Халіда бін Салмана.

Напруга на Близькому Сході

Іран очікує на атаку США вже найближчим часом. Іранський лідер Алі Хаменеї переховується в підземному укритті через попередження з боку військових, повідомляють ЗМІ.

На тлі цих новин президент США Дональд Трамп заявив, що до Ірану прямує ще одна група американських військових кораблів. Водночас він висловив сподівання в можливості дипломатичного розвʼязання питання.

Крім того, зафіксовано інтенсивні переміщення авіації Повітряних сил США над Атлантикою, що може свідчити про підготовку масштабної операції на Близькому Сході.

