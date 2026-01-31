На кордоні з Молдовою зупинили пропуск транспорту, – митниця

Йдеться про вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів.

Про це повідомляє Державна митна служба України, звертаючись до громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Республікою Молдова.

"На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова". – сказано в повідомленні.

При цьому просять враховувати дану інформацію при плануванні перетину кордону.

Зазначають, що про відновлення пропускних операцій буде повідомлено.

Блекаут в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що аварійні відключення світла в областях України спричинило технологічне порушення в енергосистемі, що спричинило каскадне відключення в енергомережі. Пообіцяв, що протягом найближчих годин світло буде відновлено.

За його словами, сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

