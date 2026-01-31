Куп'янськ-Вузловий - під повним контролем ЗСУ: аналітики розповіли, яка там ситуація

Туди періодично проникають малі групи противника.

Незважаючи на всі неправдиві заяви російського командування, селище Куп'янськ-Вузловий знаходиться під повним контролем Сил Оборони України. Про це пишуть аналітики порталу DeepState.

"Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища", - зазначають вони.

Коментуючи ситуацію у селищі, у DeepState зазначили, що в населений пункт проникають малі групи противника, які намагаються з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий, і українським військовим доводиться їх досить часто ліквідовувати.

"Їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення", - додають аналітики.

Як зазначав командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, на Куп’янському напрямку окупанти часто переодягаються в форму ЗСУ для того, щоб проникнути максимально глибоко в українські бойові порядки.

Також на Добропільському напрямку у російських окупантів наразі доволі низькі успіхи в питанні просування. Пресофіцер 33 окремої механізованої бригади ЗСУ Назар Войтенков розповідав, що росіяни лише ходять пішки, усілякими способами маскуються та навіть прикидаються мертвими.

