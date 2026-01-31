У багатьох областях - аварійні відключення: в Міненерго відповіли, коли з'явиться світло

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили про падіння напруги і відключення світла.

У багатьох областях України та столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. Повідомляється про зникнення води та опалення, також зупинився рух потягів метро, тролейбусів та електропоїздів.

У ДТЕК розповіли, що в Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення світла.

"За командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - інформує пресслужба.

Також повідомляється про перебої зі світлом, водою та опаленням у низці областей України. Обленерго заявили про екстрені відключення світла у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Миколаївській, Полтавській областях.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 10 черг Графіка аварійних відключень (ГАВ) одночасно", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго".

На території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атак армії РФ.

У "Миколаївобленерго" повідомили про знеструмлення десятків населених пунктів, десятки тисяч споживачів без світла.

На Полтавщині обленерго отримали команду від НЕК "Укренерго" на застосування 6-10 черг аварійних відключень.

Відключення світла зачепили навіть Молдову. У Міністерстві енергетики країни повідомили про падіння напруги і відключення світла через проблеми в українській енергосистемі.

"Через серйозні проблеми в українській енергосистемі, вранці суботи, 31 січня, на лінії 400 кВ Ісакча-Вулканешти-МГРЕС впала напруга, що спричинило пошкоджене відключення енергосистеми. Оператор системи передачі електроенергії, Moldlectrica, працює над виправленням ситуації, напруга в деяких населених пунктах вже відновлена", - йдеться в повідомленні.

Оновлено о 12:20. У Міністерстві енергетики повідомили про застосування екстрених відключень у деяких областях та зазначили, що електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

"За командою НЕК "Укренерго", в Київській, Житомирській та Харківській області застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин", - йдеться у повідомленні відомства.

Проблеми в енергосистемі

У столиці через зникнення напруги тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів метрополітену. Також повідомляється про зупинку метро у Харкові, тролейбусів у інших містах.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше прогнозував, що Київ може повернутися до традиційних графіків відключень світла через 2-3 тижні.

