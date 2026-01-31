Росіяни заявили про окупацію селища на Запоріжжі: що кажуть у ЗСУ

Диверсійна група скористалась погодними умовами та проникла у населений пункт.

Росіяни 30 січня заявили про захоплення села Тернувате на Запоріжжі, однак у ЗСУ спростували дану інформацію та пояснили, що там насправді відбувається.

Про захоплення села також писав і аналітик Bild Юліан Рьопке.

"Російська армія захопила Тернувате у Запорізькій області, наголошуючи, що попередні відео з прапорами з Нечаївки, Радісного та Нового Запоріжжя були не просто "прапорними трюками", а територіальним просуванням у цьому районі", - писав він.

Відео дня

Однак у Силах оборони Півдня України пояснили, що це не відповідає дійсності, і населений пункт навіть не знаходиться на лінії бойового зіткнення:

"Розповсюджена росіянами інформація про нібито окупацію населеного пункту Тернувате у Запорізькій області не відповідає дійсності. Цей населений пункт знаходиться як мінімум за півтора десятка км від лінії бойового зіткнення".

Вони пояснили, що противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Зокрема, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись складними погодними умовами, приховано проникла в селище. Однак в результаті одна частина росіян згинула, а іншу було взято у полон за допомогою наземного роботизованого комплексу.

"Окупанти зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали прапори, але за годину Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії у цьому населеному пункті, здійснили зачистку. Тому одну ворожу групу ліквідували, а іншу - взяли у полон за допомогою НРК", - розповіли у ЗСУ.

Ситуація на півдні - що там відбувається

Раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що армія РФ намагається охопити Гуляйполе, використовує погодні зміни, зокрема, туман, щоб збільшити кількість бойових зіткнень. Волошин пояснив, що ворог прагне просуватися далі у напрямку Запоріжжя.

За його словами, у Гуляйполі ворог застосовує дистанційне мінування, щоб пошкодити логістичні шляхи та українські військові не проводили штурмових дій. Також військовий сказав, що на півдні росіяни збільшили кількість авіаобстрілів та артилерійських обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: