Не тільки території: у Кремлі дали новий сигнал про мирні переговори, - ISW

Кремль не планує поступки в жодних питаннях.

Кремль не погодився з позицією США про те, що питання контролю над Донбасом залишається єдиною невирішеною перешкодою на мирних переговорах між США, Україною і Росією. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, держсекретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що США, Україна і Росія звузили коло мирних переговорів до "одного центрального питання", що стосується Донбасу. Однак помічник Путіна Юрій Ушаков, який в останні місяці часто є єдиним представником Кремля, що коментує американо-російські переговори, не погодився з такою характеристикою.

Ушаков також заявив, що територіальні питання є "найважливішими", але "багато інших питань залишаються" на порядку денному.

Відео дня

Аналітики відзначають, що такі заяви Ушакова сигналізують про те, що Кремль продовжує створювати внутрішньополітичну інформаційну обстановку, щоб виправдати відмову Росії йти на поступки заради мирного врегулювання шляхом переговорів.

Мирні переговори

Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні заплановано на 1 лютого в Абу-Дабі.

29 січня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час останньої зустрічі в Абу-Дабі вдалося досягти "значного прогресу" щодо завершення війни РФ проти України.

Тим часом в Європі відзначали, що Росія не ставиться серйозно до переговорів в Абу-Дабі, але задоволена тим рівнем поступок, які США висунули Україні для спроби укладення мирної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: