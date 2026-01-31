Морський кріт та рапани: на Одещині шторм викинув на узбережжя безліч мешканців моря (фото)

Дослідники обстежили 5 кілометрів узбережжя.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" шторм викинув на узбережжя безліч морських організмів. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідні фото.

За його словами, Чорне море останніми днями штормило і викинуло на узбережжя багато морських організмів. Як зазначив дослідник, обстежено 5 км пересипу нацпарку й зафіксовано різни види риб, крабів.

"Багато було і морських губок - примітивних водних багатоклітинних тварин, які ведуть прикріплений спосіб життя. На деяких ділянках був і морський кріт (Upogebia pusilla) – вид ракоподібних і багато, дуже багато рапани венози…", - зазначив науковець.

Водночас він звернув увагу на той факт, що суттєвої шкоди біорізноманіттю цей шторм в зоні нацпарку не завдав, як, наприклад, було раніше - під час розливи мазуту, рослинної олії, або через вплив сонарів російських кораблів, бомбардування чи підрив мін.

Науковець також зазначив, що під час обстеження, яке тривало три дні, не виявлено жодного морського коника чорноморського, як це було в Одесі.

"Це може свідчити про наявність специфічних причин їх загибелі, пов'язаних як з забрудненням, так і з рельєфом дна моря в місцях акваторій моря, де їх неподалік викидало на берег", - додав науковець.

Як писав УНІАН, на пляжах Одеси зафіксовано масову загибель морських коників – сотні рідкісних істот викинуло на узбережжя, ймовірно, через витік рослинної олії, який стався у грудні 2025 року через атаку РФ по порту "Південний".

Керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський розповів, що під час обстеження узбережжя міста в районі 9-11 станцій Великого Фонтану зафіксовано масові викиди чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus). За його словами, на окремих ділянках він нарахував десятки особин на 1 кв. м узбережжя.

