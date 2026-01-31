Для відновлення енергопостачання в Україні знадобиться більше доби, - депутат

Відновлення електропостачання відбуватиметься поступово.

Енергетикам потрібно від 24 до 36 годин на стабілізацію енергосистеми та відновлення постачання електрики. Про це в етері "КИЇВ24" заявив нардеп від фракції Слуга народу, член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"За прогнозами самих енергетиків, а не чиновників Міненерго, їм потрібно від 24 до 36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС на Півдні, Хмельниччині та Рівненщині", - сказав Нагорняк.

Нардеп зазначив, що, якщо і буде відбуватися відновлення електропостачання, то воно буде з тривалими графіками та переключенням на аварійні графіки.

Відео дня

"Ми розуміємо, що, попри заклики споживати ощадливо, зараз, коли подадуть електроенергію, має запрацювати метро, громадський транспорт, і люди в квартирах вмикатимуть електроприлади. Тому я б не був настільки оптимістичним і не давав людям обіцянки, які виконати не можна", - додав Нагорняк.

Аварійні відключення в Україні

У багатьох областях України та столиці зараз діють аварійні відключення електроенергії. Повідомляється про зникнення води та опалення, також зупинився рух потягів метро, тролейбусів та електропоїздів.

У Міністерстві енергетики зазначили, що електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 31 січня відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Це спричинило відключення у електроенергетичній мережі України.

Вас також можуть зацікавити новини: