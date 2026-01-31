В українській енергетиці - масштабна аварія: Шмигаль пояснив, що відбувається

За словами міністра, протягом найближчих годин світло буде відновлено.

Аварійні відключення світла в областях України спричинило технологічне порушення в енергосистемі, що спричинило каскадне відключення в енергомережі. Протягом найближчих годин світло буде відновлено. Про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях", - написав він у Telegram.

За словами Шмигаля, були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - зазначив міністр.

Аварійні відключення – що відомо

У багатьох областях України та столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. Повідомляється про зникнення води та опалення, також зупинився рух потягів метро, тролейбусів та електропоїздів.

У ДТЕК розповіли, що в Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення світла. Також обленерго заявили про екстрені відключення світла у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Миколаївській, Полтавській областях.

Відключення світла зачепили і Молдову. У Міністерстві енергетики країни повідомили про падіння напруги і відключення світла через проблеми в українській енергосистемі.

У Києві зупинилися потяги метро. В КМДА повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Тим часом "Укрзалзізниця" повідомила про стабілізацію ситуації з енергопостачанням та продовження руху поїздів за маршрутами.

