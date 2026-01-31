Акції найбільших ігрових компаній обвалилися через нову ШІ-модель Google

Project Genie створює оточення в режимі реального часу залежно від дій гравця.

Акції найбільших ігрових компаній обвалилися після випуску ШІ-моделі від Google, яка вміє генерувати цілі світи за текстовими запитами. З падінням вартості цінних паперів зіткнулися Take-Two, CD Projekt, Ubisoft, Roblox, Unity та інші, пише The Gamer.

Найбільше постраждала Unity – компанія-творець однойменного ігрового движка. В ході торгів 30 січня вартість цінних паперів знизилася аж на 22,2%. Інвестори побоюються, що подібні технології можуть з часом змінити способи розробки ігор і зменшити залежність від традиційних движків і студійних процесів.

Інструмент Project Genie дозволяє за допомогою простого текстового опису або зображення генерувати інтерактивні 3D-середовища, що нагадують ігрові світи. Створені ШІ сцени можна переглядати, доопрацьовувати і комбінувати між собою, але сам згенерований "геймплей" поки обмежений за часом – близько однієї хвилини – і не підтримує звук.

Експерти відзначають, що хоча поточна версія Project Genie наразі перебуває в експериментальній фазі і генерує тільки короткі ігрові фрагменти без повноцінного геймплея, ринок вже реагує на перспективу автоматизації ключових етапів розробки. Оскільки індустрія ігор переживає період скорочень і реструктуризацій, такі інновації посилюють невизначеність.

Деякі аналітики вважають, що зниження цін на акції не відображає реального рівня загрози, вказуючи на те, що генеративний ШІ швидше буде інструментом для прискорення розробки, ніж повноцінною заміною розробників. Проте падіння котирувань свідчить про те, що інвестори уважно стежать за тим, як нові ШІ-рішення від великих IT-компаній змінять конкурентний ландшафт галузі

Доступ до Project Genie отримали передплатники Google AI Ultra вартістю $250 на місяць. На старті проєкт доступний тільки в США. Користувачі вже згенерували багато прикладів, і деякі з них завірусувалися в мережі.

Минулого року Nvidia випустила ігрового помічника на базі ШІ, який здатний провести діагностику ПК, дати рекомендації щодо налаштувань, відповісти на питання про залізо і софт і навіть розігнати відеокарту.

УНІАН розповідав про ентузіаста, який зробив відеогру за допомогою ШІ і тепер заробляє 90 тисяч доларів на місяць. Проект привернув увагу Ілона Маска і надихнув інших розробників.

