Увесь Київ залишився без водопостачання, - 'Київводоканал'

Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути воду киянам.

У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах Києва. Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"На цей момент енергетики спільно з фахівцями "Київводоканалу" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - сказано у повідомленні.

Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг у "Київводоканалі" пообіцяли інформувати додатково.

Відео дня

Аварійні відключення в Україні – що відомо

Наразі у багатьох областях України та столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. Повідомляється про зникнення води та опалення, також зупинився рух потягів метро, тролейбусів та електропоїздів.

Відключення світла зачепили і Молдову. У Міністерстві енергетики країни повідомили про падіння напруги і відключення світла через проблеми в українській енергосистемі.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні, 31 січня, відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Це спричинило відключення у електроенергетичній мережі України.

За словами Шмигаля, протягом найближчих годин світло буде відновлено.

Вас також можуть зацікавити новини: