Відчайдушний маневр: енергетичне перемир'я показало головну проблему Путіна, - The Telegraph

Пропозиція російського лідера Володимира Путіна про тижневе енергетичне перемир'я - це не жест впевненого в собі полководця, а відчайдушний маневр лідера, чия армія знаходиться на межі краху. Таку думку висловив оглядач The Telegraph, колишній офіцер регулярної армії Великобританії Хеміш де Бретон-Гордон.

Він зазначає, що російські збройні сили перебувають у стані глибокого занепаду. Путін закупив у Північної Кореї 15 000 солдатів. Російські вербувальники прочісують Африку в пошуках найманців. В'язниці спустошені. А зараз надходять повідомлення про те, що поранених ув'язнених, багато з яких втратили кінцівки, повертають на передову, щоб заповнити критичну нестачу особового складу. Деяким навіть не надали протези, і очікується, що вони повернуться в бій на милицях.

Всі ці дії російської влади говорять про дві важливі речі, вважає Бретон-Гордон.

1. Російська армія втрачає боєздатність

Незалежний аналіз показує, що Росія просувається повільніше, ніж армії в окопах Першої світової війни, і ціною порівнянних людських жертв. За останні два роки Росія захопила трохи більше 1% території України, втративши понад 500 000 осіб убитими і пораненими, і продовжує втрачати близько 1000 осіб на день.

"Це війна на виснаження в найжорстокішому її прояві. Поранених солдатів використовують як витратний матеріал для "прийому куль" в надії, що в України врешті-решт закінчаться боєприпаси. Це відбудеться тільки в тому випадку, якщо ми на Заході це допустимо", - зазначає аналітик.

2. Це показує повне зневаження Кремля до власного народу.

У той час як прості росіяни страждають від нищівної інфляції і стрімко зростаючих процентних ставок, Москва вкладає залишки ресурсів у ракети і безпілотники, щоб тероризувати Київ, замість того щоб піклуватися про власний народ:

"Для Кремля російська армія – просто гарматне м'ясо. Ув'язнені та іноземні новобранці коштують ще менше, якщо це взагалі можливо", – пише оглядач.

Реальний важіль впливу

Він підкреслює, що, якщо це дійсно відображає стан сучасної російської армії, то навіть відносно невелике збільшення західної підтримки майже напевно дозволить Україні здобути перемогу:

"Усі ознаки вказують на те, що російська армія наближається до кульмінації. Україна повинна вести переговори з позиції сили, а не танцювати, як дресирований ведмідь, щоб догодити Вашингтону, потураючи фантазіям Москви".

З огляду на те, що у Путіна швидко закінчуються люди, яких можна кинути в м'ясорубку війни, це може стати моментом реального важеля впливу. І у Дональда Трампа є реальна можливість домогтися миру, але тільки якщо він чинитиме тиск там, де це дійсно необхідно: на Путіна, людину, здатну покласти край цій війні, пише Бретон-Гордон.

Енергетичне перемир'я з РФ

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо в Абу-Дабі воно не обговорювалося.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа. За його словами, Москва погодилася на цей крок нібито "для створення сприятливих умов для переговорів".

