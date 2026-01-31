Пенсіонери-ВПО масово залишилися без пенсій з січня, - Лубінець

Громадяни масово звертаються з приводу припинення виплати пенсій через непроходження ідентифікації.

Багато пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, яких на обліку понад 1,3 мільйона, масово залишилися без пенсій у січні.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Він повідомив про численні звернення громадян про припинення виплати пенсій органами Пенсійного фонду України через непроходження ідентифікації.

"Виявляється, для того щоб отримати пенсію, треба було пройти через процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ", - написав Лубінець.

За його словами, це потрібно було зробити наступним чином: зайти на вебпортал ПФУ, авторизуватися у особистому кабінеті, використавши для цього кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис".

"А тепер питання. Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім - дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ", - зазначив омбудсман.

Він навів приклад своєї матері, яка виїхала з Волновахи, що на Донеччині, отримала довідку ВПО і всі ці роки законно отримувала українську пенсію від держави. У січні ж виплати пенсії припинилися.

"Виявляється, виплати призупинили, бо вона не пройшла ідентифікацію на сайті Пенсійного Фонду. Не тому, що щось порушила. Не тому, що втратила право. А тому, що держава не довела до людей зрозумілу інформацію, що їм потрібно пройти додаткову ідентифікацію та підтвердження", - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що тисячі пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації: люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті – черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду.

Лубінець наголосив, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, і права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу.

"Люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази. У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає "Дії". Як вони мали дізнатися необхідну інформацію?", - написав омбудсман.

Лубінець повідомив, що звернувся до уряду з вимогою спрощення процедури: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри.

Як писав УНІАН, у листопаді 2025 року Пенсійний фонд нагадував українцям, що деяким пенсіонерам до кінця 2025 року потрібно пройти перевірку. Це стосується українців, які отримують виплати від ПФУ і живуть на тимчасово окупованій території або виїхали звідти за кордон.

Ідентифікація потрібна для того, щоб працівники ПФУ пересвідчилися, що людина жива і справді отримує призначені їй виплати. Якщо проігнорувати вимогу, то з 1 січня 2026 року пенсію нараховувати не будуть.

У ПФУ зазначали: якщо у зв’язку з не проходженням до 31 грудня 2025 року фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації.

