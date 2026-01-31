'Попереду 5 або навіть 10 років війни': як інженери ЗСУ блокують окупантів, - Le Monde

Українські військові інженери працюють у зоні постійного ураження дронами та артилерією, будуючи глибокі та замасковані позиції для стримування просування російських військ.

Українські військові інженери стримують наступ РФ ціною великих втрат, нова лінія оборони Донбасу під постійним вогнем дронів, пише Le Monde.

Маючи обмежені ресурси та працюючи під безперервними ударами безпілотників і авіації, українські військові інженери змушені будувати багатошарову систему оборони, щоб сповільнити просування російських військ.

Україна розгорнула масштабне будівництво нових оборонних рубежів на сході країни, готуючись до затяжної війни з Росією. У Дніпропетровській області, за 35 кілометрів від передових позицій армії РФ, зводяться глибоко ешелоновані лінії оборони з колючого дроту, протитанкових ровів, пасток та підземних укріплень, які простягаються на сотні кілометрів у глиб країни.

За словами представників військово-інженерних підрозділів, це "колосальне завдання" є прямим наслідком усвідомлення того, що агресія Москви далека від завершення.

Прессекретар Державної спеціальної служби транспорту Олександр каже:

"Нас чекає п’ять або навіть десять років війни... Путіна не зупинить припинення вогню - лише жорсткий примус або падіння режиму".

Повільний наступ РФ - ціною величезних втрат

Попри високу інтенсивність атак, просування російських військ залишається вкрай повільним. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), у 2024 році армія РФ у середньому просувалася від 15 до 70 метрів на добу, а загалом захопила менш як 1,5% території України.

Втрати Росії при цьому є безпрецедентними: з лютого 2022 року загальна кількість убитих, поранених і зниклих безвісти, за оцінками аналітиків, сягнула 1,2 мільйона осіб - найбільший показник для великої держави з часів Другої світової війни.

Дрони та авіабомби зводять укріплення нанівець

Українські військові визнають: жодна оборонна лінія не є неприступною.

"Росіяни спершу знищують позиції планеруючими авіабомбами КАБ, потім працюють дрони, а далі заходить піхота", - пояснює речник Південної групи ЗСУ В’ячеслав Володін.

Відсутність далекобійної ППО безпосередньо на фронті та нестача піхоти змушують ЗСУ переходити до іншої тактики - будівництва глибше закопаних, закритих і максимально замаскованих позицій.

Окопи під землею та пастки проти дронів

Нові оборонні позиції - це підземні тунелі довжиною до кілометра, укріплені металом і залізобетоном, з житловими приміщеннями, вентиляцією та мінімальними виходами назовні.

"Небезпека дронів змусила нас закрити всі окопи. Це питання виживання", - розповідає начальник інженерного відділу з позивним "Карей".

Українські інженери також експериментують із новими перешкодами, зокрема "малопомітними пастками" з металевого дроту та вирубкою лісосмуг, які ефективні навіть проти низьковисотних оптоволоконних дронів.

Робота на межі можливого

Водночас зона постійних атак російських безпілотників уже перевищує 20 кілометрів углиб українських позицій. Будівництво укріплень за 5–15 кілометрів від ворога перетворюється на смертельно небезпечну місію.

"Ми маємо лише десяту частину необхідних ресурсів", - визнає Олександр.

Через це інженери дедалі частіше опиняються безпосередньо на передовій, фактично виконуючи бойові завдання на рівні з піхотою.

Як повідомляв УНІАН, український фронт перетворився на "гасіння пожеж". РФ прориває слабкі місця, поки ЗСУ намагаються врятувати одну ділянку фронту, послаблюючи іншу, зазначає The New York Times.

За даними видання, швидке просування російських військ у районі міста Гуляйполе на Запоріжжі оголило цю ключовому проблему для Києва.

